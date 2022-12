[MAJ] La vigilance jaune étendue jusqu'à Bourail et Houaïlou

Dans son bulletin météo du matin, Météo France Nouvelle-Calédonie plaçait le nord de la Grande Terre en vigilance jaune fortes pluies/orages. Seuls les territoires au nord d'une ligne Pouembout/Hienghène étaient concernés. La vigilance a été étendue cet après-midi et descend au sud, jusqu'à une ligne Bourail / Houaïlou pour un risque d'orages dans la nuit de samedi à dimanche, mais surtout pour dimanche après-midi.

Risque d'orage dimanche après-midi

Dans le détail, cette nuit, les averses devraient se porter essentiellement sur le nord de la côte Est. Le vent mollit et devient souvent variable faible. Il se maintient entre 5 et 10 nœuds d'Est sur l'extrême Sud et les Loyauté.

Dimanche matin, quelques averses pourraient encore se produire sur le Nord-Est. C'est dimanche après-midi que le temps risque de tourner à l'orage sur le relief, en particulier la moitié nord de la Grande Terre, puis sur la côte Est.

La vigilance jaune implique une attention particulière si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique.