Météo : Kevin, devenu cyclone, va se renforcer dans les prochaines heures

Météo France vient de mettre à jour son bulletin d’information concernant le cyclone tropical Kevin.

Kevin est passé cyclone tropical en fin de nuit et génère des vents de 120 km/h avec des rafales de 165 km/h près de son centre.

"Il évolue toujours dans un environnement favorable et devrait continuer de s’intensifier dans les prochaines 12h, indiquent les services de Météo France. Dans les prochaines 24 h, la trajectoire la plus probable de ce cyclone l’amène à environ 250 km au nord-est de Lifou dans la nuit de vendredi à samedi en passant sur le sud du Vanuatu. En conséquence, une dégradation du temps est prévue sur les Loyauté vendredi et dans la nuit de vendredi à samedi et dans une moindre mesure sur la côte Est et l’extrême Sud, liée au passage de ce système."

Quelles conséquences ?

Cette dégradation attendue ici devrait se traduire par du vent soufflant entre 45 et 60 km/h avec des rafales pouvant atteindre 80 à 100 km/h sur les Loyauté et temporairement sur la côte Est, localement 60 à 70 km/h sur les pointes Nord et Sud de la Grande Terre.

"Les cumuls de pluie les plus forts atteindront 80 à 100 mm au cours de l’épisode sur les Loyauté, 30 à 60 mm sur la Grande Terre. Une houle de Nord puis de Nord-Est de 3 à 4 mètres est attendue vendredi et samedi sur les Loyauté."

Conseils de comportement : Tenez vous constamment informé du niveau d’alerte et de la situation météorologique par les médias (radios, télévision, presse écrite), en consultant les sites Internet de la Sécurité Civile : securite-civile.nc et de Météo-France : www.meteo.nc.

Suivez scrupuleusement les consignes de la Sécurité Civile.

Prochain bulletin le vendredi 3 mars 2023 à 14h, heure locale

Suivez l’évolution de la situation sur http://www.meteo.nc/suivi_cyclone