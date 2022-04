Météo : La Niña pourrait durer jusqu’en août

Les mois de mai, juin et juillet risquent d’être pluvieux et chauds. La faute à La Niña. Météo-France NC a publié son bulletin pour les prochains mois en Nouvelle-Calédonie. "Alors que La Niña avait atteint son paroxysme en décembre 2021 et qu’elle avait amorcé son déclin en début d’année 2022, un renforcement des alizés d’Est équatoriaux au cours des mois de février et mars sur le Pacifique tend à maintenir, voire à réactiver temporairement l’épisode", expliquent les prévisionnistes.

Au-dessus des normales de saison

Les précipitations et les températures risquent donc d’être supérieures aux moyennes de saison jusqu’en août. La Niña pourrait atteindre un "nouveau maximum d’intensité" entre avril et mai. "Dans ce contexte, La Niña devrait persister jusqu’au trimestre juin-juillet-août 2022 au moins", précise Météo-France NC.

Les précipitations comme les températures devraient être en moyenne supérieures aux normales pour l’ensemble de la période mai-juin-juillet 2022.