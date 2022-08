Le Raï vient d’indiquer qu’en raison "des intempéries sur l’ensemble du territoire, et pour la sécurité de tous, tous les services de la Grande Terre sont suspendus ce jour."





Pour rappel, Météo France Nouvelle-Calédonie a placé 14 communes en alerte orange fortes pluies/orages (Poum, Yaté, Thio, Canala, Farino, Sarraméa, Kouaoua, Houaïlou, Ponérihouen, Poindimié, Touho, Hienghène, Pouébo, Ouégoa.)

Cet après-midi, indique Météo France, les fortes pluies orageuses s’étendent encore sur le pays, gagnant également la pointe Sud et les Loyauté. Une amélioration se dessine sur le Nord-Ouest.

Le vent de secteur Nord à Nord-Ouest se renforce encore sur le Sud-Est, l’extrême Sud et les Loyauté entre 25 et 30 nœuds, avec des rafales jusqu’à 45 à 50 nœuds. Ailleurs, il souffle entre 10 et 15 nœuds en tournant au Nord-Ouest, mais avec des accélérations sous les averses toujours possibles.

Les températures évoluent peu malgré la pluie avec un temps souvent lourd. Elles restent comprises entre 24 et 26 degrés, voire jusqu’à 27 degrés sur le Sud-Ouest.