Météo : le vent se renforce dans le Sud

Météo-France NC s’attend à des rafales de 100 km/h. Six communes ont été placées, lundi 23 mai, en vigilance orange vents violences.

Nouméa, Païta, le Mont-Dore, Dumbéa, Yaté et l’Île des Pins sont concernés. "Le vent se renforce brusquement, à partir de lundi à la mi-journée, de secteur Ouest puis Sud", indique Météo-France NC.

Côté Ouest et Maré

Le vent souffle aussi sur la côte Ouest. Une vigilance jaune est en cours de Boulouparis à Poya. L’alerte concerne aussi Maré. Des rafales de 80 km/h environ pourront être observées.





Attention à la mer. "La houle grossit entre 3 m et 3,5 m cet après-midi et en début de nuit sur la côte Ouest et l’île des Pins", ajoute Météo-France NC. Les prévisionnistes appellent à la prudence.