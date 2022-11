Mouvement social à l'usine de Doniambo  

Le Syndicat général des travailleurs de l'industrie de Nouvelle-Calédonie (SGT-INC) syndicat majoritaire de la SLN, se mobilise depuis ce matin à l'usine de Doniambo et l'ensemble des sites miniers. Le but ? Faire pression sur la direction de la SLN et faire pression sur Christel Bories, PDG d'Eramet, de passage sur le territoire. Le syndicat demande une rencontre avec la directrice qui doit participer à un conseil d'administration cette semaine.

Cette mobilisation intervient dans un contexte difficile dans lequel l'état comptable de la filiale calédonienne est très préoccupant. D'après une analyse partagée à Doniambo, la trésorerie sera à sec à très court terme. Ce qui laisserait entrevoir la sombre perspective d'une cessation de paiements.