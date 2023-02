Pour le président de KNS, "la cible de 3 000 tonnes de nickel par mois est atteignable"

Koniambo Nickel a produit, en 2022, 25 400 tonnes de nickel, "ce qui est inférieur au budget fixé" a confirmé ce mercredi Neil Meadows, président de KNS, devant les médias. Un volume de 33 000 tonnes était au départ visé. La raison de ce décalage : des petits incidents ou encore "les intempéries". L’objectif pour l’exercice 2023 est établi à 36 000 tonnes de nickel dans du ferronickel. Ce rythme de production est atteignable durant la deuxième partie de l’année, selon le patron de KNS, mais le sera difficilement lors de la première. Car un changement de configuration, appliqué visiblement avec succès sur un four, est désormais prévu sur la seconde unité fin mars ou début avril. Le but étant de stabiliser l’alimentation électrique à 80 mégawatts. L’enjeu technique réside dans l’inversion de la polarité d’une des deux électrodes. Les équipes du Nord ont bénéficié sur ce point de l’expertise technique du Canada et de l’Afrique du Sud. "Ce changement est particulièrement important pour Koniambo Nickel, et probablement même le plus important dans l’histoire de la société depuis le démarrage des opérations" explique Neil Meadows pour qui "la cible de 3 000 tonnes par mois est atteignable". Les résultats financiers du groupe Glencore, actionnaire de KNS à hauteur de 49 %, doivent être publiés d’ici peu. Selon le président de l’usine du Nord, si l’activité au premier semestre 2022 fut à équilibre voire positive sur le plan comptable, la seconde partie a été négative en raison de l’augmentation du coût de l’énergie.

Plus d’informations à venir