Les véhicules supérieurs à 3,5 tonnes interdits sur une portion de la RT3 à Poindimié

La direction des Infrastructures de la topographie et des transports terrestres de la Nouvelle-Calédonie (DITTT) informe les usagers de la route qu’à la suite des fortes pluies survenues sur la commune de Poindimié le samedi 21 janvier, des dégradations importantes sont apparues sur la route territoriale n°3 (RT3) entre le pont de la Tchamba et la tribu d’Ometteux.

Des travaux de réparation vont rapidement être engagés pour rétablir la circulation, actuellement restreinte. Les délais d’intervention sont estimés à trois semaines. Durant cette période, pour des raisons de sécurité et pour la pérennisation de la structure de chaussée actuelle, la circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes est interdite sur la RT3 entre le PR 114+350 (au nord du pont de la Tchamba) et le PR 115 (tribu d’Ometteux). Pour leur sécurité et celle des entreprises intervenantes, la plus grande vigilance est demandée aux usagers et notamment aux poids lourds en respectant les prescriptions en matière de vitesse, ainsi que le balisage mis en place.