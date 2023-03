Le bureau consulaire du Japon à Nouméa officiellement inauguré

Ce samedi soir, en présence notamment du ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer Gérald Darmanin, le bureau consulaire du Japon à Nouméa a été officiellement inauguré. Une réception a eu lieu à l’hôtel de ville de Nouméa. "D’un point de vue géostratégique, dans le Pacifique, la Calédonie est dans une zone importante, estime Yamada Kenji, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon, dont la visite constituait une première pour le Caillou. Nos deux pays sont deux partenaires extrêmement importants pour réaliser un axe indo-pacifique libre et ouvert." L’aspect historique des liens entre les deux territoires, avec la présence japonaise en Calédonie depuis 130 ans, a également été rappelé. Environ 10 000 personnes d’origines japonaises vivent ici. Gérald Darmanin a pour sa part évoqué l’importance de cette présence japonaise dans l’idée de "l’apaisement" des pays du Pacifique et non pas de la "confrontation. Nous sommes sur l’entraide, pas la domination. Ce geste, cette ouverture du bureau consulaire est un vrai symbole, le Japon est le bienvenu ici". Il en a aussi profité pour encourager Yamada Kenji à faire venir toujours plus de touristes japonais sur le Caillou et à acheter "encore plus de Nickel". Le bureau consulaire a été ouvert le 1er janvier avec à sa tête Korehito Masuda qui confiait dans nos colonnes il y a peu l’importance pour le Japon d’avoir une antenne ici face "au risque d’instabilité dans la zone Pacifique".