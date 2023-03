Des vols annulés avec le Vanuatu en raison du cyclone, d'autres annulations aussi avec la Nouvelle-Zélande

En raison du cyclone Judy qui frappe actuellement le Vanuatu, les vols SB 3231 et SB 3230 entre Nouméa et Port-Vila, opérés par Air Vanuatu, sont annulés et en attente de reprogrammation. Aircalin informe qu'une fois la reprogrammation confirmée, un nouveau billet sera envoyé aux clients par l'équipe commerciale.

En raison de contrainte opérationnelles, ce sont cette fois les vols SB418 et SB419 opérés par Air New Zealand entre Nouméa et Auckland ce 1er mars qui sont annulés. Ils n'ont pas encore été reprogrammés.