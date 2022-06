Philippe Gomès salue la reprise du dialogue entre la France et l’Australie

Dans le cadre du sommet international sur la sécurité, à Singapour, le ministre de la Défense Sébastien Lecornu, a rencontré son nouvel homologue australien, Richard Marles, récemment nommé suite à l’élection d’Anthony Albanese au poste de Premier ministre.

C’est pourquoi, Philippe Gomès, président du groupe d’amitié France-Australie, "se réjouit" de la reprise du dialogue avec nos voisins dans un communiqué : "L’affaire dite du contrat du siècle ne doit pas nous faire oublier l’importance stratégique de notre partenariat avec l’Australie, notamment dans la zone indo-pacifique où la menace chinoise reste toujours aussi présente, estime le député.

C’est pourquoi l’annonce du renforcement et de la modernisation des capacités militaires françaises en Asie-Pacifique (dont le déploiement de six nouveaux patrouilleurs d’ici 2025 combinés à celui de Rafale et d’avions de transport militaires) est une nouvelle rassurante pour la sécurité régionale."

L’accord de compensation entre le gouvernement australien et le constructeur français Naval group qualifié de " juste et équitable " par les deux parties et l’élection récente de M. Albanese "permettent de dépasser la crise de confiance avec l’Australie et d’ouvrir la voie à de nouvelles discussions bilatérales à Paris."