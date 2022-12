Avenir de la Nouvelle-Calédonie : le groupe de travail sur le foncier est lancé

La déclaration de la Première ministre, Élisabeth Borne, le 28 octobre à Paris, à l’issue de la convention des partenaires, s’est déjà concrétisée par une première réunion : le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer Gérald Darmanin vient d’installer, au haut-commissariat ce vendredi en début d’après-midi, le groupe de travail sur la souveraineté alimentaire et le foncier. Figuraient autour de la table les deux députés, les présidents de la Chambre d'agriculture ou encore de l’Ocef et du Sénat coutumier, le directeur de l’Adraf… Un représentant du Palika était présent, comme annoncé. En revanche, nulle figure du parti Union calédonienne, comme évoqué. Même si le président de l’association des maires et un collaborateur de la province des îles Loyauté, tous deux membres de l’UC, ont siégé.

Une nouvelle séance sur le thème du foncier est prévue la semaine prochaine. En parallèle, seront lancés d’autres groupes de travail. Les thématiques sont identifiées : questions institutionnelles ; égalité des chances et cohésion sociale ; développement économique, emploi, grands investissements ; nickel ; souveraineté énergétique et transition écologique ; valeurs, identité commune et réconciliation ; enfin intégration et rayonnement régional.

