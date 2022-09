Comité consultatif de l’environnement : Washetine passe la main à Manauté

Depuis vendredi 9 septembre, le Comité consultatif de l’environnement est présidé par Joseph Manauté, l’actuel membre du gouvernement en charge d’animer et de contrôler le secteur du développement durable, de l’environnement et de la transition écologique. Il a aussi la charge du Parc naturel de la mer de Corail et du plan d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement climatique, de la politique de l’eau et de la transition alimentaire.

Renouvellement annuel

Il succède à Charles Washetine, le représentant de l’assemblée de la province des Îles Loyauté. "Après un récapitulatif des travaux de l’année passée, le nouveau président a présenté sa vision stratégique pour les douze mois à venir", a détaillé le Congrès.

Le comité consultatif de l’environnement se compose de seize membres dont la mission est d’étudier, conseiller, coordonner les pouvoirs publics et d’informer le public. La présidence est assurée successivement, pour des périodes d’un an, par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant, puis par chacun des présidents des trois provinces de la Nouvelle-Calédonie, ou leurs représentants. C’est le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui convoque la première réunion.