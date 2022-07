État – Nouvelle-Calédonie : le prêt de 20,88 milliards signé

Le haut-commissaire Patrice Faure, le directeur de l’AFD-NC par intérim Thomas de Gubernatis, et le président du gouvernement calédonien Louis Mapou, ont signé ce vendredi la convention du prêt garanti par l’État de 20,88 milliards de francs. Cette somme doit financer les dépenses de gestion de la crise Covid-19 (1,13 milliard de francs), les mesures économiques – chômage partiel, prise en charge des frais funéraires, remise en état des hôtels réquisitionnés, etc. – (1,39 milliard), le soutien aux comptes sociaux (11,018 milliards) ainsi que le programme de relance économique et la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique (7,35 milliards). Ce prêt va boucler la mise en œuvre du budget primitif 2022, dans un contexte de très fortes tensions financières.

"Efforts"

L'emprunt ne prévoit pas d’engagements supplémentaires, mais essentiellement la tenue d’un comité de suivi des engagements pris dans l’annexe 6 du premier prêt Covid 2020. "En 2012, le ratio en cours dettes-recettes était de 36 %. Après le prêt de 240 millions d’euros (28,6 milliards de francs, Ndlr) en 2020, il a largement augmenté. Puis, avec ce nouveau prêt, nous arrivons à 255 %" note le haussaire Patrice Faure. "Il y aura évidemment des réformes, parce qu’elles sont nécessaires, indispensables".

Point important, dans une conjoncture internationale compliquée, l’AFD a proposé de diminuer ses marges afin que le taux fixe maximum du contrat de prêt Covid ne dépasse pas le taux d’usure, le taux maximum légal qu’une banque peut pratiquer pour un prêt. "Je suis un adepte d’un principe : lorsque l’on veut que quelqu’un vienne nous aider, il faut que l’on montre que l’on est nous aussi capables de faire les efforts nécessaires" a souligné le président Louis Mapou qui avait été habilité par le Congrès à signer le contrat de prêt le 28 juin.

Plus d’informations à venir