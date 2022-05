Le FLNKS dénonce les pressions de l’extrême droite contre le gouvernement

Le FLNKS réitère, dans un communiqué diffusé jeudi 19 mai, son "total soutien au 17e gouvernement". Le mouvement indépendantiste dénonce les "tentatives de pression" contre le gouvernement de Louis Mapou.

Le front accuse "quelques militants politiques d’extrême droite" d’être à la manœuvre. Selon lui, ils exploitent "à des fins politiques les difficultés sociales d’une partie de la population".

"Plus radical"

Le FLNKS vise aussi les non-indépendantistes. "Comment ne pas rapprocher cette pression orchestrée sur le 17e gouvernement, des propos des représentants éminents de la majorité présidentielle qui appellent à la chute du gouvernement calédonien", indique le communiqué.

Le FLNKS reproche aux non-indépendantistes "un langage de plus en plus radical pour parler de l’avenir." Et regrette le réveil de "vieux démons du début des années quatre-vingt".