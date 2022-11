Le Palika compte s’entretenir avec le ministre Darmanin

"L’Était donne des signes, veut renouer le dialogue et tenir compte des uns et des autres. Fin novembre, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, arrive. Nous serons à la table des discussions". Après une Convention des partenaires à Paris le 28 octobre à laquelle le parti n’a pas participé, et avant son 46e congrès ce week-end à la tribu d’Unia à Yaté, le Palika vient ce mercredi de définir "son état d’esprit", selon le co-porte-parole, Jean-Pierre Djaïwé. Oui, ses représentants échangeront, lors d’une bilatérale à Nouméa, avec le ministre en visite. Un entretien dans un format Palika ou UNI. "Nous discuterons avec l’Était sur les attributs de souveraineté" a affirmé Wassissi Konyi. Son collègue Jean-Pierre Djaïwé insiste, "il ne peut y avoir de statut définitif pour la Nouvelle-Calédonie sans indépendance".

Plus d’informations à venir.