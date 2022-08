Les élus du Congrès réunis ce matin face au gouvernement

C’est un exercice convenu. Auxquels les membres du gouvernement et les élus du Congrès sont rodés. La traditionnelle séance des questions orales au gouvernement vient de débuter ce jeudi matin.

Le groupe Avenir en confiance a d’ores et déjà fait savoir qu’il n’interviendrait pas. "Ces questions écrites et déposées 48 heures à l’avance au gouvernement s’apparentent ni plus ni moins à une parodie de démocratie où les questions comme les réponses sont convenues d’avance, explique Virginie Ruffenach. Cet exercice semble inapproprié dans le contexte politique de la Nouvelle-Calédonie, puisqu’il n’apporte aucune réponse aux réelles préoccupations des Calédoniens."

Pour rappel, les questions sont transmises à l’avance et lues en séance, par leur auteur. Elles ne doivent pas excéder 2 minutes et le représentant du gouvernement dispose ensuite de quatre minutes maximum pour lui répondre.

18 questions ont été déposées.