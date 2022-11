Les indépendantistes dans le "déni de réalité" pour les Loyalistes

Usines métallurgiques en péril, déficit du Ruamm, caisses trop vides pour revaloriser les salaires des fonctionnaires… Pour les Loyalistes, devant l’urgence de la situation économique et sociale du pays, "la population attend des politiques calédoniens qu’ils travaillent dans l’intérêt général, avec l’État, sur les réformes nécessaires pour construire notre avenir, lutter contre la précarité des plus démunis, sauver notre système de protection sociale et donner un avenir à tous nos jeunes." Ils appellent de ce fait les indépendantistes, à travers "tous les Calédoniens" à soutenir l’initiative de l’État pour un dialogue constructif et responsable.

Travailler sur les vrais enjeux

Par voie de communiqué, le groupe des Loyalistes a pris acte "des postures récentes des bureaux politiques des partis indépendantistes qui déclarent ne vouloir parler que de souveraineté et d’accession à l’indépendance avec l’État." Postures qu’il juge relever d’un déni complet de la situation du pays. "Après trois référendums qui ont confirmé que malgré un corps électoral restreint, il n’existe pas de majorité pour demander l’indépendance, l’ensemble de la population calédonienne attend un retour à la sérénité et à la stabilité pour permettre l’indispensable redémarrage de notre économie et de nos emplois", écrit-il.