Louis Mapou ira à la Maison Blanche

Tout comme son homologue de la Polynésie française, Édouard Fritch, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Louis Mapou, va s'envoler en ce début de semaine vers Washington pour participer au Sommet des Îles du Pacifique, baptisé " US & Pacific Island Country Summit ", à l'invitation du président des États-Unis, Joe Biden. Selon les médias Radio1 Tahiti et Outremer 360°, les collectivités françaises et les pays associés à la Nouvelle-Zélande n'étaient, à l'origine, pas invités. Toutefois, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont membres à part entière du Forum des Îles du Pacifique.

Les thèmes abordés ces 28 et jeudi 29 septembre dans la capitale américaine, ne font pas de mystère : la lutte contre le changement climatique, la transformation vers l'énergie propre, et surtout, les relations stratégiques entre les États-Unis et les États du Pacifique. Autrement dit, la contre-attaque diplomatique face à l'expansion notamment économique et politique de la Chine.

Plus d'informations à venir.