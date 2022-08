Daniel Goa attend de la France "une date ferme et irréversible" pour l’indépendance

Réunie en comité directeur à la tribu de la Conception (Mont-Dore) depuis ce samedi matin, l’Union calédonienne attend de la France "qu’elle prenne ses responsabilités et que nos discussions sur l’avenir devront intégrer la fixation d’une date ferme, irréversible et définitive pour l’indépendance de notre pays".

Dans un discours offensif contre l’État, le président du parti indépendantiste Daniel Goa a insisté sur le fait que "le processus de décolonisation ne s’est en rien achevé par les trois consultations. Il ne s’achèvera qu’à l’indépendance de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie".

Critiquant le troisième référendum du 12 décembre de "bidon", le responsable politique a réaffirmé de ne pas voir les indépendantistes participer au prochain Comité des signataires prévu d’ici un mois. "L’État a dévoyé la fin du processus de l’accord de Nouméa, soutenu par cette classe de Français récemment arrivée et installée ici. Pour décider seul de la tenue du référendum du 12 décembre, le gouvernement s’est exonéré de la décision du Comité des signataires. Il peut donc tenir seul ce Comité qu’il a vidé de sa substance, malgré qu’il soit constitutionnel. Nous n’y serons pas et nous considérons que l’État a tué cette instance de dialogue et de consensus, et a anéanti vingt ans de travail politique".

Daniel Goa a aussi proposé que "toutes les forces indépendantistes (partis politiques indépendantistes et progressistes, syndicats, églises et associations civiles) intègrent le FLNKS et qu’un président soit élu pour ne parler que d’une seule voix".

Enfin, le président de l’UC a assuré que "c’est de notre futur institutionnel et non pas d’un retour dans la France que nous discuterons. Nous n’avons pas abouti au stade ultime de l’accord de Nouméa, l’émancipation".