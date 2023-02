Réforme du Ruamm : les indépendantistes dénoncent un travail de désinformation

Dans un communiqué, les deux groupes indépendantistes au Congrès (UNI et UC-FLNKS et Nationalistes" ont tenu à réagir aux vives contestations autour de la réforme portée par l’Éveil Océanien.

"Dans la perspective prochaine de l’examen des propositions de lois du pays, en séance publique du Congrès, relatives à la réforme du Régime Unifié d’Assurance Maladie Maternité (Ruamm), nous tenons à apporter notre soutien à cette démarche, écrivent dans un courrier commun Pierre-Chanel Tutugoro et Jean-Pierre Djaiwe.

"Certains acteurs économiques"

"Les groupes UNI et UC-FLNKS et Nationalistes constatent que l’on décrédibilise sur la place publique, un travail de réforme qui se veut nécessaire et prioritaire pour la survie du régime de couverture sociale de tous les Calédoniens." Les deux groupes politiques pointent "certains groupes politiques et certains acteurs économiques, alors que ceux-ci ont été conviés et ont été associés à près d’une cinquantaine de séances de travail, d’août à novembre 2022."

Déficit du Ruamm

"Depuis la mise en place du Ruamm, en 2002, celui-ci n’a cessé d’être déficitaire. À aucun moment les gouvernements successifs n’ont daigné prendre les mesures nécessaires à la résorption du déficit structurel, sinon qu’à se contenter de mettre des pansements sur une jambe de bois. Pour rappel, ce déficit structurel et cumulé du Ruamm est de l’ordre de 35 milliards de francs en 2022."