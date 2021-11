L’USTKE prône la non-participation au référendum du 12 décembre

L’USTKE vient de décider, sans surprise, la non-participation à la consultation du 12 décembre. Cette orientation a été adoptée, ce mercredi matin à Nouméa, non pas en bureau élargi en raison des conditions sanitaires, mais par l’exécutif du syndicat et à l’unanimité des onze secrétaires généraux de fédération. "Pour nous, la crise sanitaire n’est pas terminée" appuie André Forest, président de l’organisation. D’autre part, "on compte plus de 200 morts (267 décès depuis le 9 septembre, NDLR). Dans la société océanienne, des rituels accompagnent toujours un deuil. Et ces rituels-là n’ont pas pu être tenus parce que la situation sanitaire ne le permet pas. Les gens attendent que les choses se calment pour pouvoir faire ce travail. Pour nous, il est important de respecter cela". Le responsable de l’USTKE pointe en outre l’impossibilité d’une campagne électorale classique dans ce contexte. "C’est la troisième et dernière consultation. Ce n’est donc pas une question que l’on purge comme ça !" Autrement dit, le référendum ne peut pas être évacué au profit du débat en vue de l’élection présidentielle. "Il faut laisser cette échéance référendaire se faire dans les conditions les plus normales".

"Peuple désemparé"

L’USTKE, par la voix d’André Forest, propose ainsi de reporter le scrutin "au second semestre 2022". Le syndicat annonce 4 000 adhérents cotisants, auxquels s’ajoutent plus de 1 000 votants sympathisants.

Le mouvement politique frère, le Parti Travailliste, au sein du MNSK, avait formulé la même demande mi-octobre. "Le peuple désemparé est dans la crainte et le questionnement" avait écrit le président, Louis Kotra Uregei.

Le FLNKS a appelé, le mois dernier, à la non-participation si le référendum est maintenu au 12 décembre.

Plus d’informations à venir.