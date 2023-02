Les lauréats 2023 du budget participatif de la province Sud récompensés jeudi soir

Cinquante projets ont été sélectionnés par un vote participatif des habitants de la province Sud et un comité de sélection parmi 114 dossiers déposés. Condition féminine, santé et social, patrimoine, environnement… Ils visent tous à "améliorer le cadre de vie" et recevront le soutien financier et technique de la province Sud pour être réalisés dans les deux ans.

3 171 votes du public

Pour cette troisième édition, 3 171 votes du public ont été recueillis.

Parmi les lauréats, on trouve la création d’une cité des sciences à Nouméa par un collectif d’associations de culture scientifique, le projet de ressourcerie solidaire à Boulouparis, des projets d’écoles multiculturelle et écoresponsable à Dumbéa (Les Myosotis) et Païta (Les Palmiers), la liaison cyclable Poé-Déva par Randocycl’NC & Co, la rénovation du puits de l’ancienne fermette du bagne par l’association des cavaliers de Nouville ou encore la collecte et la valorisation de cheveux par Collec’tif.

5 % du budget d’investissement de la province

Ce dispositif "Mon idée pour ma province" a été lancé en 2020. Il permet de consacrer jusqu’à 5 % du budget d’investissement annuel à des projets portés par les habitants, personne ou association, de la province Sud, sur les compétences de la collectivité.

La présentation de l’ensemble des projets est disponible en cliquant ici.