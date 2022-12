Une antenne du gouvernement prévue à Lifou en 2023 

Pour réduire les coûts et gagner en efficacité sur les Loyauté, l'exécutif a approuvé en collégialité le projet d'occupation temporaire d'une antenne provisoire de ses services à Lifou.

Une convention sera signée en janvier 2023 avec la province des îles Loyauté pour la mise à disposition de locaux qui accueilleront, sur un site unique, les trois directions du gouvernement représentées à Lifou : l'Enseignement de la Nouvelle-Calédonie (DENC), les Affaires vétérinaires alimentaires et rurales (DAVAR) et la Gestion et la réglementation des affaires coutumières (DGRAC).

La convention prévoit la mise à disposition des locaux pour une durée de trois ans, reconductible ensuite par période d'un an. Les agents du gouvernement devraient emménager dans leurs nouveaux locaux au début du mois de février.