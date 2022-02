Prudence, le risque d’inondation est élevé partout dans le pays

Si la dépression tropicale, actuellement centrée à plus de 280 kilomètres au nord-ouest de Bélep est faible, elle apporte sur le Caillou un flux d’air chaud instable. En conséquence, Météo France prévoit une vigilance orange fortes pluies et orages, sur 19 communes de la côte est, du sud au nord, et sur les Loyauté, jaune partout ailleurs.

Si une accalmie est en cours sur ce vendredi matin, elle ne devrait être que passagère, les fortes pluies se réactivant en milieu de journée.

De lourdes conséquences

La Sécurité civile alerte sur les conséquences de ce phénomène pluvieux. Elle souligne la possibilité d’importantes inondations, de forts cumuls de précipitation sur de courtes durées, qui pourraient engendrer de fortes crues de creeks et fossés.

Des coupures d’électricité et un trafic routier difficile sont à prévoir.

Consignes à la population

Compte tenu des débordements de creeks probables, la sécurité civile incite la population à ne se déplacer qu’en cas de nécessité. Elle rappelle l’importance de ne pas essayer de franchir, à pied ou avec un véhicule, les ravines ou rivières en crues, de tenir les enfants à distance des caniveaux, ravines et rivières qui peuvent à tout moment déborder. Attention aussi à l’eau du robinet, susceptible d’être impropre à la consommation au moins 48 heures après l’arrêt des pluies. "Dans tous les cas, si la situation de votre domicile l’exige (zone inondable, bordure de ravine…), prenez toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux, préparez-vous à l’évacuation éventuelle de votre domicile", souligne-t-elle.