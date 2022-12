Prudence sur les routes, le niveau d'eau monte

Attention sur les routes. L'ensemble du pays est en vigilance jaune fortes pluies et orages. En une heure en début d'après-midi, il est tombé plus de 35 mm d'eau à Tontouta.

Ce temps pluvio-orageux devrait se maintenir sur l'ensemble du pays toute la nuit, avec des averses modérées à fortes.

Des routes inondées

À Tontouta, la circulation est difficile à proximité de l'embranchement du carrefour de la base aérienne. L'eau est déjà sur la route, le passage pourrait devenir de plus en plus compliqué. Idem à Bourail, où des automobilistes signalent d'importantes inondations. La Nékou sort de son lit, et l'eau est sur la route au niveau de la Cigogne.

En raison des conditions météorologiques, n'oubliez pas d'allumer vos feux de route et d'adapter votre vitesse.