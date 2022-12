[Gros plan] Covid, la vigilance oui, la panique non

Un millier de contaminations en une semaine, un taux d'incidence qui n'a cessé de grimper depuis un mois, un hôpital qui réinstaure le masque dans ses locaux... le Covid-19 repointe le bout de son nez. Faut-il s'en inquiéter pour autant ? La vigilance est de rigueur, mais la mise en place de mesures coercitives n'est pas à l'ordre du jour.

Prix de la glace : les poissonniers du marché ont rendez-vous lundi à la mairie

La mairie a décidé de mettre fin à la gratuité de la fourniture de glace, qui avait été accordée aux poissonniers à l'ouverture du marché. À partir du 1er janvier, ces derniers devraient la payer 48 000 ou 72 000 francs par mois, selon la taille de leur table. Ils ont à nouveau rendez-vous lundi pour faire part de leurs inquiétudes.

Remettre les produits calédoniens dans les assiettes, "un immense défi de société"

Agriculteurs, cuisiniers, transporteurs, élus locaux, ingénieurs... Plus de 80 acteurs de l'alimentation ont été réunis par le gouvernement mardi à Païta. Objectif : définir un plan d'actions pour favoriser la production calédonienne. L'enjeu est sanitaire, environnemental, économique et financier.

Du sang neuf pour les éleveurs ovins

Une vente de béliers reproducteurs était organisée mardi à la station zootechnique de Port-Laguerre par la province Sud. Les éleveurs sont venus y chercher de quoi assurer la pérennité de leur troupeau.

À Koutio, une nouvelle station-service Mobil ouvrira au premier trimestre 2023

Le bâtiment est déjà sorti de terre, entre la route du Médipôle et la Savexpress, et devrait être inauguré en mars. La nouvelle station-service et ses 300 m2 de boutique devront capter un flux important d'automobilistes en direction ou en provenance du Nord.

Lara Grangeon : " Je ferai tout pour être aux Jeux du Pacifique "

Après plus de trois ans d'absence, Lara Grangeon est actuellement sur le Caillou. Des vacances bienvenues après une saison difficile et avant de replonger en direction de Paris 2024. Le rêve n'est pas terminé pour la Cagoue, qui vise une quatrième olympiade.

Mort d'un soudeur au Port autonome : les poursuites déclarées nulles par le tribunal

Trois ans après le décès par noyade de Robert Tidjite alors qu'il intervenait sur un remorqueur, le tribunal correctionnel de Nouméa s'est déclaré "pas valablement saisi" pour des raisons de procédure.

La reconstruction de la résidence Aute a démarré

Le 26 octobre 2021, un incendie ravageait la résidence Aute, au 13, rue Loriot-de-Rouvray. Les travaux de reconstruction ont été lancés. Les propriétaires espèrent réintégrer leur appartement fin 2023.

Les Paillottes de la Ouenghi réclament une addition salée

La société qui exploite le golf considère que la construction du pont de la Ouenghi aggraverait les risques d'inondations de son terrain et réclame 800 millions de francs au gouvernement.

Marianne Tissandier : "La mise en ligne permet de restituer le travail d'inventaire à tous les publics"

Le musée de Nouvelle-Calédonie a annoncé le début de la mise en ligne de l'Inventaire du patrimoine kanak dispersé, ou IPKD. Ce chantier fou, imaginé il y a près de quarante ans, associe des établissements muséaux nationaux et internationaux.