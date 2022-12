Face à la flambée de la Covid, le masque obligatoire au CHT

Face à la remontée des indicateurs de la circulation de la Covid-19 en Nouvelle-Calédonie et l’augmentation du nombre de patients et de personnels atteints au CHT, des mesures sanitaires s’appliquent à compter du 30 novembre. Le port du masque chirurgical est obligatoire pour tous les usagers du Médipôle (personnel, patients, visiteurs). L’établissement est aussi dans l’obligation de modifier ses conditions d’accès. Ainsi, aux urgences, seuls sont autorisés les parents d’enfants admis dans le service, et, exceptionnellement, les accompagnateurs de patients et de parturientes nécessitant une présence avec accord des soignants.

Au sein de la maternité, seuls sont autorisés le co-parent et la fratrie. Un test rapide d’orientation diagnostic (Trod) est effectué pour tout patient hospitalisé même en l’absence de signes pneumologiques.