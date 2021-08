L’épidémie d’hépatite A fait un mort

Alors que les chiffres de l’épidémie d’hépatite A ne cessent de grimper pour atteindre les 400 cas déclarés à la Direction des affaires sanitaires et sociales (Dass) depuis le 1er janvier, et 497 depuis mai 2020, cette dernière annonce le décès d’un patient, atteint par cette pathologie qui touche le foie. Le malade présentait de multiples comorbidités.

Depuis le début de l’année, l’état de 168 personnes a nécessité leur hospitalisation.

Cette épidémie touche particulièrement la province des Îles qui dénombre 205 malades, Maré étant la plus touchée. Dans le Sud, on recense 149 cas, particulièrement concentrés au Mont-dore, alors que le Nord compte 42 personnes atteintes, Koumac étant la commune la plus concernée.

En 2021, les moins de 15 ans représentent 65 % des cas déclarés.

La dernière épidémie d’importance remonte à 2005, une année durant laquelle 914 cas avaient été déclarés.

Une pathologie très répandue dans le monde

L’hépatite A est l’hépatite virale la plus répandue au monde. La transmission est de type oro-fécale. Elle peut se faire d’individu à individu, notamment dans les collectivités (crèche, école, etc.). Le virus peut aussi être contracté par l’intermédiaire d’eau contaminée par les virus présents dans les selles des personnes malades, par des coquillages consommés crus ou peu cuits et récoltés en eaux insalubres, par des aliments contaminés consommés crus et par des objets souillés portés à la bouche par les jeunes enfants.

Les symptômes

Bien que souvent asymptomatique, la maladie peut se manifester par une fièvre, une grande fatigue, un manque d’appétit, des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements et une coloration jaune des yeux. Les formes peu ou pas symptomatiques sont fréquentes chez les enfants. La sévérité augmente avec l’âge. L’évolution de la maladie est généralement favorable. Des formes prolongées avec une fatigue marquée sont parfois observées.

Contrairement à la B et à la C, il n’existe pas de forme chronique d’hépatite A. Cependant, des formes sévères avec défaillance du foie sont possibles et peuvent conduire à une greffe en urgence. Contractée au deuxième ou au troisième trimestre de grossesse, elle augmente le risque d’accouchement prématuré et de complications obstétricales. Les décès sont exceptionnels.

L’hygiène des mains, lavées à l’eau et au savon, ainsi que la vaccination sont les deux moyens les plus efficaces pour prévenir l’hépatite A.