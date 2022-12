Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 27 décembre 2022

CHT : un hôpital actif mais malade financièrement

La Chambre territoriale des comptes vient de publier sont rapport relatif à la gestion du centre hospitalier territorial. Ouvert depuis janvier 2017, le Médipôle fait face à une situation économique dégradée. L'activité y est jugée performante, mais elle a été contrariée par la pandémie de Covid-19. La CTC dresse une liste de recommandations.

L'épisode pluvieux se maintient jusqu'à jeudi

Prudence sur les routes, le risque d'inondation est fort. L'épisode pluvieux en cours devrait persister jusqu'à jeudi après-midi, avec un pic de précipitations attendu dans la nuit de mardi à mercredi.

"Il faut couper court aux anticipations inflationnistes, nous augmentons les taux"

Face à une inflation galopante dans le monde, la Banque centrale européenne a mis en place un dispositif visant à contenir cette hausse des prix contagieuse. L'inflation est marquée en Calédonie et conduit à une remontée significative des taux directeurs pratiqués par l'IEOM.

Comment faire face au risque requin ? Les recommandations des spécialistes

Le lagon calédonien abrite plusieurs espèces de requins considérées comme dangereuses. À l'approche de l'été et des vacances scolaires, les experts Claude Maillaud, médecin généraliste spécialisé en blessures de plongée et Philippe Tirard, ancien plongeur à l'IRD, recommandent aux baigneurs et adeptes d'activités nautiques de prendre certaines précautions pour réduire le risque de rencontre avec ces animaux.

Trail : une année en dents de scie sur les sentiers

Un début d'année perturbée par les restrictions sanitaires, une météo parfois capricieuse, des inscriptions en forte baisse... La saison des courses n'a pas été de tout repos. Mais les habitués ont tout de même répondu présent. Sans jamais oublier le plaisir de découvrir le Caillou autrement.

Cyclisme : les coureurs ont voyagé cette saison

De l'Australie à Guam, en passant par La Réunion, la Métropole ou encore Tahiti, les coureurs calédoniens ont multiplié les déplacements cette année. Avec, en première ligne, la participation aux championnats du monde de cyclisme sur route, à Wollongong. Une expérience hors du commun.

Un enfant du pays, parmi les trois meilleurs métalliers au monde

Guillaume Oswald a des doigts... d'acier. Ce jeune du pays vient de remporter la médaille de bronze, dans la catégorie métallier, à la finale internationale du Worldskills, le plus prestigieux concours international des savoir-faire de métiers.

A Nouméa, la municipale continue ses patrouilles pour faire tenir les chiens en laisse

Laisse obligatoire, muselière, ramassage des déjections canines... Parmi les missions de la police municipale, il y a la surveillance du respect de la réglementation pour la promenade des chiens. Reportage lors d'une patrouille entre la Côte blanche et la promenade Pierre-Vernier.

Les travaux avenue de la Victoire et rue Porcheron changent l'allure du quartier

Avenue de la Victoire, la réfection d'un premier îlot de stationnement est terminée. À un bloc de là, la rue Eugène-Porcheron a elle aussi changé, donnant un aperçu du futur.

Grand Nouméa : quels services sont ouverts ou fermés durant les Fêtes ?

Plusieurs services des communes du Grand Nouméa ferment leurs portes entre Noël et le jour de l'An. C'est le cas de la caisse des écoles du Mont-Dore, qui est fermée toute cette semaine. La régie des recettes sera, de son côté, fermée ce vendredi 30 décembre, toute la journée. La piscine municipale, elle, reste ouverte samedi 31 décembre, de 8 heures à midi. Le marché municipal, à Boulari, propose une édition spéciale nouvel an 2023, le samedi 31 décembre, de 6 heures à 15 heures.