Une soirée pour tout savoir sur l'assistance médicale à la procréation

Cette rencontre a pour objectif de mettre en avant des acteurs essentiels du soutien aux familles dans le projet de procréation, et d'offrir un éclairage sur les possibilités pour tous et toutes d'exercer ce droit.

À 17 heures, Joane Paidi, du Centre d'Information droits des femmes et égalité (CIDFE) de la province Sud, et Deborah Guerot, présidente du Collectif BAMP, poseront le contexte légal avec "une histoire de droits".

Causes et traitements

À 17h10, Dr Clothilde Dechanet et le Dr Charlotte Mauroy, du centre d'assistance médicale à la procréation du CHT, feront le point sur les causes des difficultés à concevoir et sur les solutions à y apporter. À 17h30, Meke Cuer, présidente du Conseil des femmes du Pacifique, expliquera la place de l'infertilité dans la culture Kanak et océanienne. À 17h45, la place sera faite au témoignage sur le thème "Vivre un parcours de PMA". Ce qui introduira, à 17h55, le collectif BAMP, dont la présidente, Déborah Guérot, détaillera le rôle dans l'accompagnement des personnes infertiles. Puis puisqu'il est question d'égalité des chances, Laurent Garnier de l'association Diversites NC exposera, à 18h05, les recours des personnes démunies de droits à la PMA. Enfin, à 18h20, la membre du gouvernement Isabelle Champmoreau dressera le tableau des perspectives législatives en Nouvelle-Calédonie.