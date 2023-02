[VIDÉO] Le CHT lance une campagne de recrutement originale sur les réseaux

Le CHT de Nouvelle-Calédonie doit relever plusieurs défis pour son recrutement : sa faible notoriété auprès des professionnels médicaux et paramédicaux métropolitains et la concurrence de plus en plus accrue avec les autres structures dans l’hexagone mais également à l’international.

L’établissement a donc décidé de lancer une campagne originale afin de mettre en valeur la qualité de vie et de travail pour les soignants au sein de cet hôpital, et plus généralement en Nouvelle-Calédonie.

Cette campagne s’articule autour d’une vidéo décalée et inédite mettant en scène un jeune médecin spécialiste qui vient travailler au CHT, accompagné de sa famille. Basé sur des animations et effets spéciaux, le film propose de suivre le personnage, nommé Romain, dans des scènes de la vie quotidienne en Océanie et de vie professionnelle au CHT.

Au fil des semaines, la campagne sera alimentée par une série de publications coréalisées avec les équipes médicales, valorisant les personnels, les équipements, l’expertise et les partenariats du CHT.

Cette communication dynamique souhaite inciter les professionnels de la santé de métropole à venir s’installer sur le territoire et exercer en tant que, praticiens hospitaliers en pneumologie, cardiologie, hépato-gastroentérologie, biologie médicale, IDE, soignants rééducateurs et médico-techniques, sage-femmes…

Pour rappel, le CHT compte 528 lits, 40 000 hospitalisations par an, 8 salles de blocs opératoires, une IRM et 2 scanners, un plateau technique de pointe, un samu-smur, des labos diversifiés, et un centre de transfusion. L’infrastructure réunit 250 médecins et chirurgiens, 50 sages-femmes et 930 infirmiers.