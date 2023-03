L'intersyndicale devant le gouvernement pour la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires territoriaux

Malgré des "engagements forts" des membres du gouvernement en charge de la fonction publique et de la culture et du cabinet de la présidence, aucun rendez-vous n'a été accordé à l'intersyndicale mobilisée sur la question de la revalorisation du point d'indice. La Fédé, l'UT CFE-CGC N, la Cogetra, le CSTC FO, l'Ustke, le CST NC et le Soenc FP ont ainsi réuni leurs adhérents devant le gouvernement dès 11H30 ce mercredi.

Après quelques heures de mobilisation, "le gouvernement nous a informé qu'il avait décidé d'une proposition de revalorisation que Mr Muliava présentera demain à l'intersyndicale à 14h au gouvernement", rapporte l'UT CFE-CGC.