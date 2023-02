[MàJ 13 h 40] Réforme du Ruamm : le gouvernement assure qu'il va retravailler le texte, les élus indépendantistes qu'ils vont le voter

[MàJ 13 h 40] La délégation vient d'obtenir l'assurance, durant son entretien avec Yannick Slamet, que le gouvernement allait retravailler le texte. Mais parallèlement, les élus du Congrès indépendantiste (Groupe UNI et UC-FLNKS et Nationalistes) viennent d'annoncer dans un communiqué qu'ils voteraient pour le texte, dénonçant" le travail de désinformation mené par certains groupes politiques et certains acteurs économiques."

[MàJ 12 h 10] Le président du gouvernement a d'ores et déjà signifié par courrier qu'il ne rencontrerait pas les manifestants, expliquant que "l'initiative ainsi que l'examen de ces textes relèvent des compétences du Congrès." Mais Yannick Slamet a finalement accepté de recevoir une délégation pour écouter leur revendication. La délégation devrait être reçue ensuite par Christopher Gyges et Isabelle Champmoreau.





[MàJ 11h 20] Les manifestants ont quitté la Cafat et se positionnent à présent devant le gouvernement. La rue Gallieni est coupée. Isabelle Champmoreau et Christopher Gygès ont déclaré être favorables pour s'entretenir avec une délégation. Mais les membres de la délégation souhaitent être reçus par Louis Mapou ou Yannick Slamet. Si la situation est pour l'instant calme, les manifestants ne comptent pas quitter les lieux, alors qu'ils ne disposent pas d'autorisation de s'y rassembler.

A Koné, les représentant des manifestants ont pu rencontrer Valentine Eurisouké, deuxième vice-présidente de la province Nord.





[MàJ 10h40] Après avoir été reçue par Roch Wamytan, qui a expliqué entendre la voix du peuple mais ne pas avoir la capacité de retirer le texte, la délégation et le cortège d'au moins 4000 manifestants est devant la Cafat. Les rouleurs sont en ville. Ils seraient un peu moins d'une centaine.





[MàJ 9 h 40] Les rouleurs arrivent en ville tandis que le cortège est installé devant le Congrès. Le président Wamytan reçoit actuellement les présidents des chambres et des organisations patronales (David Guyenne, Mimsy Daly, Jean-Louis Laval, Elisabeth rivière, Christophe Niautou, Nicole Moreau).





A Nouméa les chambres consulaires et organisations patronales mobilisent leurs ressortissants venus protester contre la réforme du Ruamm. Des milliers de personnes, ils seraient aux alentours de 4000, sont déjà présentes sur le parking de Moselle. La marche sera ponctuée de trois haltes, au Congrès, à la Cafat et au gouvernement, où les parties prenantes de la mobilisation espèrent être reçues.





D’autres mobilisations sont organisées en Calédonie. A Bourail, devant la mairie, entre 200 et 300 personnes sont déjà rassemblées.





Plusieurs centaines de personnes sont également mobilisées au pont de l’entrée de Poindimié, sur l’esplanade de la province des Îles à Wé ou encore au rond-point du centre administratif de la province Nord, à Koné.