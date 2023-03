Ruamm : levée de tous les blocages et du mouvement à la clinique Magnin

Il n’y aura pas de blocage général ce vendredi : un accord a été trouvé dans la nuit de jeudi à vendredi entre les membres du collectif Agissons solidaires et L’Éveil océanien autour de la réforme du Ruamm. "À l'issue d'une intense négociation qui aura duré plus de cinq heures, les représentants d'Agissons solidaires, de l'Éveil Océanien et le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ont signé un engagement portant sur l'évolution du projet de réforme RUAMM. Cet accord important marque le prélude d'une intense période de travail dans laquelle les organisations d'Agissons solidaires seront pleinement impliquées. (...) Cet accord marque de facto la levée de tous les dispositifs à Nouméa et en Brousse à compter des présentes", indique un communiqué de presse publié ce vendredi matin par le collectif, qui regroupe les chambres consulaires, les organisations patronales et une vingtaine d'organisations professionnelles.

La fédération des médecins de la clinique Kuindo-Magnin et le syndicat des médecins libéraux a donc également levé son mouvement. Ils avaient prévu de se rassembler devant la clinique. L'ensemble de l'activité des blocs opératoires devait être suspendue toute la journée. "L'activité à la clinique et dans les cabinets médicaux libéraux ne sera donc pas perturbé aujourd'hui. Nous restons mobilisés et vigilants pour que les Calédoniens gardent un système de santé efficient et pérenne", précisent les professionnels dans un communiqué de presse publié ce vendredi matin.

Plus d’informations à venir.