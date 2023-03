Conditions de travail, manque de sécurité : les agents du Camp-Est en grève ce vendredi

Après "deux agressions survenues en début de semaine", l'intersyndicale du centre pénitentiaire veut dénoncer "une fois de plus", "les conditions de travail du personnel et le manque de sécurité" au Camp-Est.

Les agents en grève manifesteront à partir de 5 heures. Dans un courrier au directeur, ils demandent notamment "des renforts (sur la base de volontariat) d'agents du centre pénitentiaire de Koné soient mis à disposition à Nouméa dans les plus brefs délais" ; l'ouverture "de postes de surveillants, gradés, officiers, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, d'adjoints administratifs et techniques" ; la mutation rapide d'agents calédoniens encore en Métropole ; la confirmation de la construction d'un nouvel établissement "pour remplacer Ie centre pénitentiaires de Nouméa dans des délais raisonnables et pourquoi pas, en attendant, construire un bâtiment supplémentaire" ; la création d'unités spécialisées pour la prise en charge et gestion des détenus à profils psychiatriques.