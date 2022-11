Terono Manate, qui a participé à la création de la section BTP, industrie, énergie et chimie du syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie, est décédé. Il a été deuxième secrétaire général adjoint de l’Usoenc sous le mandat de Didier Guenant Jeanson, de 1997 à 2015, et membre du secrétariat exécutif et du bureau de l’Usoenc.

"Il aura marqué l’Union et le monde syndical par son fort caractère, son franc-parler et surtout par sa vision du syndicalisme de terrain", souligne Jean-Marc Burette, secrétaire général de l’Usoenc, dans un communiqué envoyé ce lundi après-midi. "Nous tenons à remercier son travail et son combat syndical", poursuit-il, citant l’affaire Cellocal, qu’il a portée en 1999.