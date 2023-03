[VIDÉO] Ruamm : le collectif annonce la mise en place de barrages filtrants partout en Nouvelle-Calédonie

[MàJ 16h45] Un autre barrage filtrant est en place à l'entrée Sud de La Foa, avant le pont. Comme les autres, il devrait rester en place jusque dans la soirée. Prudence si vous êtes sur la route.







[MàJ 15h] A 15 heures, aucun blocage n’a été constaté. Mais sur le rond-point de l’Ancre marine, et sur celui de Ducos-Plexus, des barrages filtrants sont installés. La méthode est la même. 10 minutes d’arrêts et 15 minutes ouvert.





[MàJ 14h15] Dans un communiqué, le collectif "Tous concernés tous solidaires" annonce mettre en place des carrefours et rond-point filtrants. Les points de ralliements des manifestants sont : Eau Vive – Ancre de Marine – Almameto – Magenta – Mageco – Ducos Forest – Ko We Kara – Bourail – Koné – La Foa – Poya.

Retour sur la matinée de mobilisation devant le gouvernement en vidéo :

[MàJ 13h] À Bourail, la RT1 à la sortie nord du village est bloquée par un camion au rond-point d’un côté et un tracteur de l’autre. Le barrage devrait rester jusqu’à ce soir. Les automobilistes venant du Nord sont obligés de faire le tour par Bellevue (hauteur de Bourail) pour rejoindre la RT1 au niveau du rond-point Sud.





[MàJ 11h45] Les rouleurs restent stationnés devant le gouvernement mais il y a moins de personnes devant le gouvernement. L’ambiance est restée calme ce matin.





[MàJ 11h30] Ils étaient 1 500 personnes réunies au pied du gouvernement, au plus fort de la mobilisation, pour demander le retrait du Congrès du texte sur le Ruamm. A quelques mètres, une soixantaine de personnes sont réunies pour apporter leur soutien au gouvernement Mapou.

[MàJ 10h45] Les membres de l’Eveil Océanien au Congrès poursuivent quant à eux leur réunion d’information sur leur proposition de loi. Milakulo Tukumuli et Veylma Falaeo seront ce soir dès 17 heures à la salle de mariage de la commune de Lifou pour défendre le texte.

[MàJ 10h15] A Nouma, entre 800 et 1 000 personnes sont rassemblées devant le gouvernement. A Koné, le rond point de la province Nord est complément bloqué depuis 9 heures et il le restera jusqu’à 11 heures. Des déviations ont été mises en place par les gendarmes.





[MàJ 9h30] D’autres mobilisations ont lieu en Calédonie. A Koné, plusieurs dizaines de personnes sont réunies au rond-point de la province Nord. A La Foa, environ 70 personnes (artisans, agriculteurs, chefs d’entreprise, patentes de tous secteurs d’activité) sont regroupées, regroupés sous la bannière du collectif "Agissons Solidaires".

A Bourail, plusieurs manifestants installés à la sortie nord du village, sur la place du marché tandis que des camions sont stationnés sur le bas-côté de la RT1.

La mobilisation semble, à ce stade, moins importante que la semaine dernière sur l’ensemble du territoire.





[MàJ 9 heures] Le rassemblement est de plus en plus imposant. Les forces de l’ordre sont en train de fermer la rue Gallieni, comme cela était prévu. Il sera donc impossible d’emprunter l’axe à partir de maintenant et jusqu’à nouvel ordre. Policiers et gendarmes sont mobilisées pour éviter tout débordement.

A lire également : Qui appelle à la mobilisation ?

" Préparez-vous à ce que Nouméa, peut-être même le pays soit bloqué"





[MàJ 8h30] Le rassemblement pour demander le retrait de la proposition de loi sur l’uniformisation du taux de cotisation à 13,5 % pour les salariés et les travailleurs indépendants est lancé. Dès 4 heures du matin, des camions, 13 pour l’instant, du syndicat des rouleurs et du BTP se sont installés autour du gouvernement. Une cinquantaine de camions à Nouville. Ils affichent leur détermination pour le retrait du texte et sa reprise par le gouvernement. Selon les avancées de la journée, " peut-être préparez-vous à faire du carburant, peut-être préparez-vous à ce que Nouméa ou peut-être même à ce que le pays soit bloqué " lance Christophe Ramadi, syndicat des rouleurs du BTP.

La foule rejoint actuellement la rue Gallieni.





Plusieurs arrêtés ont été pris par la municipalité. Le tronçon de la rue du Général-Gallieni, entre la rue Anatole-France et la rue de l’Alma, sera interdit au stationnement dès ce mardi 7 mars, minuit, et fermé à la circulation à partir de 9 heures mercredi.

La portion de la rue Anatole-France située entre les rues du Général-Gallieni et Jules-Ferry sera également interdite au stationnement et à la circulation à partir de minuit ce mardi 7 mars.

"Attention, l’Usup est parti de rien"

En marge de la mobilisation du collectif Agissons solidaires, un rassemblement de plusieurs dizaines de personnes. Ils arborent des drapeaux du FLNKS et ont positionné des banderoles demandant notamment au ministre de l’Intérieur de ne pas toucher au corps électoral. Tous affichent leur soutien au gouvernement Mapou. "Ils essaient d’engager des réformes pour le pays qui est fragile. Je ne comprends pas d’ailleurs pourquoi ils sont devant le gouvernement alors que c’est au Congrès qu’est porté ce texte", explique Christian Tein, commissaire général de l’UC. "Ce n’est jamais bon quand la population descend dans la rue, elle se clive. L’Usup [le collectif "Usine du sud = usine pays"] est parti de rien, attention."





Circulation difficile au Mont-Dore ce matin

Gros embouteillages à la sortie du Mont-Dore en direction de Nouméa. Un dispositif des gendarmes pour contrôler les automobilistes a été mis en place. Il s’agit de s’assurer qu’aucun débordement n’aura lieu en marge de la manifestation. Lancée par les indépendantistes, une seconde manifestation devait avoir lieu. Elle concerne le corps électoral. Un cortège avec drapeau s’était donné rendez-vous ce matin à Saint-Louis, au Mont-Dore, pour rejoindre le centre-ville de Nouméa.