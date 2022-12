[VIDÉO] Un sandwich pour autrui maintient son aide aux sans-abri durant les fêtes

Tous les mardis soir, les membres de l’association Un sandwich pour autrui se réunissent pour la distribution de vivres aux personnes en situation de précarité. " Nous menons cette opération place Bir-Hakeim pendant les fêtes, mais le reste de l’année, la distribution se déroule place des Cocotiers " explique Marion Roussel, bénévole depuis deux ans. Pendant qu’un premier groupe commence à découper et beurrer le pain, un second est chargé de poursuivre la collecte de baguettes auprès des boulangeries de la ville.

" On récupère les invendus. Parfois, quand on a de la chance, on nous donne des sandwichs, des gâteaux et des viennoiseries " raconte la bénévole. En complément, les membres de l’association amènent plats cuisinés, café, chocolats… de quoi permettre aux bénéficiaires d’échapper, le temps d’une soirée, à un difficile quotidien.