Des perturbations sur les lignes d’Aircal, le Betico et les bus Raï immobilisés

Si les compagnies Raï, pour les bus, et Betico, pour les transports maritimes ont annulé les rotations prévues samedi, dès hier, vendredi, la compagnie Air Calédonie a attendu le dernier moment.

Des vols reprogrammés

Ainsi ce samedi matin, à l’aéroport de Magenta, tous les passagers à destination des îles Loyauté et de l’île des Pins se sont présentés à l’embarquement. Tous n’ont toutefois pas pu décoller. Seuls les avions en partance pour Lifou et l’île des Pins ont réussi à s’envoler. Les vols à destination Ouvéa et Maré ont été annulés. "C’était frustrant de voir l’avion de Lifou partir et revenir, celui pour l’île des Pins décoller, alors que nous, on nous refusait l’accès, regrette Sarah, cette habitante d’Ouvéa dont le vol a été annulé. Je sais que nous avons une piste d’atterrissage plus courte, mais quand même, ce matin, il ne pleuvait pas beaucoup, ni à Nouméa, ni à Ouvéa".

Le départ de la jeune femme est reprogrammé sur un vol demain, dimanche, "mais je dois payer moi-même mon hôtel ce soir, la compagnie ne le prend pas en charge quand il s’agit d’annulation pour cause de météo."