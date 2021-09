L'actualité en Nouvelle-Calédonie du lundi 6 septembre 2021

[GROS PLAN] Ruamm : la bombe à retardement

La situation du régime d'assurance maladie est catastrophique. Au point de ne plus pouvoir verser d'argent aux hôpitaux après le 15 septembre. Le gouvernement prépare un plan d'urgence.

Une fillette de 4 ans meurt dans un naufrage

Samedi soir, une plate s'est retournée vers l'îlot Freycinet avec douze passagers à bord, dont huit enfants. Les malheureux ont été retrouvés par les secours après de longues heures de dérive. Une fillette de 4 ans est décédée.

Dumbéa : "en moins de dix minutes, la maison était en flammes"

Une habitation de Dumbéa-sur-Mer a été ravagée par les flammes, dimanche après-midi. L'occupante a été secourue à temps.

Forte mobilisation samedi contre l'obligation vaccinale pour les adultes

Quelques milliers de personnes ont manifesté, samedi matin, dans le centre-ville de Nouméa contre l'obligation vaccinale votée la veille au Congrès. Avec un seul mot d'ordre : " liberté ".

Justice : elle brise le silence après neuf années de souffrance

Un homme de 79 ans, condamné par le passé à vingt ans de prison pour de multiples viols, a récidivé. Il y a neuf ans, il a commis des attouchements sur sa petite-fille de 6 ans, à Canala.

Dans les secrets du Théâtre de l'Ile

Réservée aux scolaires pendant l'année, la visite du Théâtre de l'Île s'adressait samedi au grand public. Rare, l'événement inscrit au Mois du patrimoine a permis de découvrir, en compagnie de Marie-Eve Delatte, les espaces et les anecdotes, parfois surprenantes, du monument classé.

EmBois.NC, une entreprise qui prône la revalorisation des déchets

À l'heure où le recyclage et la valorisation des objets ont le vent en poupe, l'entreprise EmBois.NC s'impose dans le secteur de la filière bois, notamment dans la création de palettes et caisses.

Dumbéa : les plantes ont toujours autant la cote au parc Fayard

Ce week-end avait lieu la sixième édition du salon nature et jardins. Et son succès ne se dément plus. L'événement a attiré 13 500 personnes cette année.

À l'âge de " la majorité ", la Mégarando a comblé les pistes de Déva

Pour sa 18e année, la Shell Pacific Mégarando a touché près de 2 000 personnes ce week-end au Cap de Poé. Quinze formats et plusieurs animations étaient proposés par VTT Passion, adaptés à diverses pratiques du VTT. Compétiteurs, randonneurs, descendeurs, débutants, exposants et curieux ont pu y trouver leur compte.

Hippisme : Indomptable du Cap et Magic Star répondent présent avant la Coupe Clarke

Pour la première fois depuis deux ans, le paddock a retrouvé l'hippodrome Henry-Milliard de Nouméa dimanche. Une réunion scrutée de près, à deux semaines de la Casinos Coupe Clarke.

