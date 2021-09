L'actualité en Nouvelle-Calédonie du vendredi 17 septembre 2021

[Gros Plan] Comment gérer des milliers de salariés contact ?

Avec l'explosion du nombre de tests positifs en à peine dix jours, les entreprises doivent apprendre dans l'urgence à faire face au virus et à identifier les salariés contact. Comment gérer ces situations ? Premiers éléments de réponse avec Thierry Santa, le membre du gouvernement en charge du travail.

Deux mois de visibilité pour les salaires dans les hôpitaux, et après ?

L'annonce d'un prochain versement de près de 3,5 milliards devrait permettre au Ruamm de verser les dotations globales aux hôpitaux. Un soulagement, même si la fin de l'année reste incertaine.

Dr Thierry Chhuy : "Faire croire à l'existence d'un traitement, c'est risquer d'aggraver l'épidémie"

De Nouméa à Bourail en passant par La Foa ou Yaté, le médecin sillonne la province Sud pour vacciner les gens au plus près de chez eux. Il estime qu'il reste une fenêtre de moins de quinze jours pour agir avant que le nombre de cas flambe.

Trois décès supplémentaires

Avec trois décès supplémentaires à déplorer, sept personnes sont mortes des suites de la Covid, depuis le 6 septembre. Le nombre de cas suit une courbe exponentielle.

Les professionnels de l'immobilier adaptent leurs méthodes

Face à l'interdiction de faire visiter les biens, certaines agences ont recours aux visites virtuelles quand d'autres prolongent les préavis des locataires. La Confédération des professionnels de l'immobilier espère la mise en œuvre d'un protocole pour reprendre les visites.

Les Vacci'tribs, des équipes de volontaires sur le front à Nengone

Des soignants des deux dispensaires de Maré et des bénévoles de différentes structures font le tour des tribus de l'île pour accélérer les vaccinations.

Livraison de paniers : "Ils savent que je suis sensible, donc ils font attention"

Pour écouler leur production, certains producteurs ont opté pour la livraison de paniers de fruits et légumes, même avant le confinement. Reportage avec Audrey Bonnenfant, de Légumes du Nord, qui livre entreprises et particuliers depuis 2012.

Pendant le confinement, apprendre à boxer avec Louis d'Anglebermes

Seul Calédonien à évoluer au niveau pro en boxe anglaise, Louis d'Anglebermes n'oublie pas le Caillou, confiné depuis bientôt deux semaines. Installé à Sydney, le médaillé d'or aux Jeux du Pacifique de 2015 va régulièrement publier des vidéos sur la page de l'Association calédonienne de boxe, afin d'enseigner les rudiments de son noble art.

L'Australie rompt l'accord avec la France sur les sous-marins

Les États-Unis ont annoncé mercredi avec l'Australie et le Royaume-Uni un vaste partenariat de sécurité dans la zone indo-Pacifique, comprenant notamment la livraison de sous-marins à propulsion nucléaire à Canberra. Conséquence de cette annonce : l'Australie a rompu le gigantesque contrat passé auprès de la France pour la livraison de sous-marins conventionnels, provoquant la colère de Paris.

Prony Resources ouvre des centres de vaccination et de test

L'usine du Sud a annoncé jeudi soir avoir ouvert "un centre de vaccination destiné aux salariés et sous-traitants" ainsi qu'une unité de tests antigéniques "sur le site de la base vie".

