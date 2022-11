L' Usoenc se mobilise ce vendredi devant la SIC 

"Nous ne souhaitons pas que les familles modestes soient les seules "amortisseurs sociaux " de cette crise !"

L'Union des syndicats des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie (Usoenc) se mobilise actuellement devant la Société Immobilière de Nouvelle Calédonie (SIC). Une mobilisation qui fait suite à celle organisée devant le FSH le 23 novembre dernier. En cause : l'inscription à l'ordre du jour d'une hausse de 2 % du loyer à prévoir dès janvier 2023. " Notre position est de protéger les familles les plus modestes. Une hausse de 2 % peut sembler peu, mais associée à la hausse du carburant, l'inflation des produits alimentaires, cela rend les familles dotées d'un seul SMG extrêmement vulnérables ", souligne le secrétaire général de la branche banque et finance de l'Usoenc, Taimana Guilloux.