Hausse des loyers en logement social : l’Usoenc bloque le FSH pour l’éviter

Une hausse de 2 % du loyer pour 2023, en logement social : c’est non pour l’Usoenc. "Ce n’est pas possible d’accepter une telle augmentation en ce moment, avec la vie chère, les familles n’y arrivent plus, 40 % quittent les logements sociaux pour aller en squat", commente la chargée de communication de l’Usoenc, Wendy Bealau.

Le siège du FSH bloqué

Le syndicat se tenait ce mercredi matin devant le siège du Fonds social de l’habitat (FSH), l’un des trois principaux bailleurs sociaux, pour empêcher le conseil d’administration. "La validation de cette hausse du loyer était à l’ordre du jour, ce conseil ne devait pas se tenir", poursuit Wendy Bealau.

Des discussions devraient d’ouvrir en le syndicat et le bailleur.