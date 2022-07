[GROS PLAN] Handicap : les défis d’une société inclusive

Du 6 au 11 juillet, un colloque international sur le handicap s’est tenu à Nouméa. L’occasion de faire le point sur les avancées de la recherche sur la question de l’intégration sociale des jeunes en situation de handicap, et d’évoquer les leviers à actionner pour tendre vers une société plus inclusive.

Un premier cas de variole du singe détecté sur le Caillou

Le gouvernement a confirmé mardi 12 juillet l’identification d’un premier cas de variole du singe en Calédonie. En revanche, il n’a pas précisé si la diffusion du virus pourra être contenue ou non.

Jacques Lalié : "Le vœu ne remet pas en cause la stratégie du FLNKS"

Face aux critiques venues de son camp, Jacques Lalié a souhaité préciser sa pensée sur le vœu adopté en assemblée des Loyauté.

Neil Meadows, président de KNS : "Nous sommes capables de produire 3 000 tonnes de nickel par mois"

Koniambo Nickel devait avoir atteint, d’ici juin 2022, un niveau de production et une maîtrise de ses coûts, selon une décision des actionnaires. Pour le président de KNS, les indicateurs sont favorables. Glencore poursuit l’aventure industrielle dans le Nord.

Environnement : l’avenir de la filière hydrogène en débat

Les professionnels de l’énergie étaient réunis mardi à la Station N, à Nouméa, pour échanger autour de Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge notamment de la transition énergétique, sur les opportunités de développer une filière hydrogène en Calédonie.

Dix-sept jeunes intègrent la gendarmerie : « vous êtes un exemple pour la jeunesse »

Devenus gendarmes adjoints volontaires au cours d’une cérémonie, mardi, à Tontouta, dix-sept jeunes Calédoniens vont intégrer leurs unités dès lundi au contact de la population.

"Il est important dès le début du couple de se dire ce qui est acceptable ou non"

L’exclusivité est l’une des bases du couple. Mais loin d’être fixes, ses contours dépendent de ce que chacun attend de cette vie à deux. L’écueil est qu’il est rare que le sujet soit évoqué avant que les problèmes apparaissent. Explications avec Charlotte de Buzon, sexologue et thérapeute de couple.

2,5 millions destinés à améliorer la vie des personnes handicapées

Chaque année, depuis 2003, la mairie récompense des projets qu’elle estime à même d’améliorer le quotidien et la vie sociale des personnes en situation de handicap. Onze prix ont été remis lundi soir à l’hôtel de ville.

Dumbéa : un plan d’actions pour redonner vie aux quartiers dégradés du pic aux Chèvres

La mairie, la province Sud, l’État et les bailleurs sociaux ont signé une charte, mardi, première étape d’un vaste programme de renouvellement urbain de Takutéa, de Brigitte et d’Apogoti, quartiers récents mais déjà en proie à la délinquance et aux dégradations.

Florence Rolland prend les rênes de la mairie

Florence Rolland, 34 ans, a été élue maire mardi après-midi. Originaire de la commune, diplômée en communication et en relations internationales, celle qui siégeait au conseil municipal succède à Nicolas Metzdorf, élu député le mois dernier.

Haltérophilie : Anne-May Xenihate de retour à l’entraînement après son titre national

La lifteuse calédonienne et son entraîneur, Marcus Meozzi, sont revenus sur l’expérience des championnats de France à l’occasion d’une compétition disputée à l’Institut d’haltérophilie du Mont-Dore.