Le tour de l’actualité du vendredi 29 octobre

[Gros plan] Covid : les entreprises résistent mais s’érodent

Voilà dix-neuf mois que l’activité de l’économie calédonienne est pendue aux rebonds de la crise sanitaire. Si après chaque confinement, les entreprises ont su repartir, ce troisième coup d’arrêt se produit dans un temps politique non neutre et les rapproche du point de rupture, dont le seuil est difficile à évaluer.

E-cigarette : "Cette réglementation mettra tous les fumeurs sur un pied d’égalité"

Le gouvernement vient de proposer au Congrès un texte pour interdire l’usage des cigarettes électroniques dans les lieux publics et collectifs, dont les bureaux et les restaurants. Une mesure bien perçue y compris par les vapoteurs.

La pêche côtière enfin évaluée, première étape pour une gestion durable

Créé en février 2020, l’Observatoire des pêches côtières vient de dresser le premier état des lieux d’un secteur très spécial, où les particuliers réalisent plus de 80 % des prises. Pour protéger efficacement la ressource, il faudra augmenter la collecte de données.

Coup de filet des gendarmes après des violences et le saccage de la NMC à Nakéty

l y a un mois, des personnes cagoulées s’en étaient violemment prises au vigile qui surveillait le site de la société Nickel Mining Company et s’étaient acharnées sur le parc automobile. Une opération d’ampleur des gendarmes s’est soldée par cinq interpellations et l’incarcération d’un des leaders de l’expédition.

L’USTKE attaque l’obligation vaccinale

Le syndicat a introduit un référé-suspension au tribunal administratif pour demander la suspension de la délibération du Congrès instaurant une obligation vaccinale, considérant que le pays n’était pas compétent pour prendre une telle mesure. La décision est attendue pour vendredi.

Un homme condamné à de la prison ferme pour des menaces de mort visant des élus

Le parquet a annoncé l’interpellation et la condamnation à de la prison ferme d’un homme âgé de 28 ans et domicilié à Thio qui avait appelé à la violence et proféré des menaces de mort à l’encontre de Sonia Backès, Christopher Gygès et Philippe Blaise.

Société : le flipper, un jeu rétro qui a fait tilt durant le confinement

Cédric Heidelberg et son fils Jérémy, les gérants de la salle de jeux Flipper addict, n’ont jamais été autant sollicités que durant ce confinement. Enfermés à la maison, les Calédoniens se sont rués sur la location de flippers pour s’amuser en famille.

Dumbéa : un an et demi après son ouverture, le pumptrack de Koutio a toujours la cote

L’équipement sportif, succession de bosses et de virages utilisée par les riders en tout genre, a été inauguré jeudi matin par les élus de la ville et le haut-commissaire, en présence des membres de l’association Global Team. Depuis son ouverture en mars 2020, l’installation rencontre un véritable succès auprès des jeunes de l’agglomération.

Bourail : des masques inclusifs pour les enseignants

Pour permettre une reprise dans de bonnes conditions dans les écoles maternelles et primaires et permettre aux écoliers d’entrevoir les lèvres de leurs interlocuteurs, la commune a financé exceptionnellement des masques inclusifs pour les enseignants et le personnel en lien avec les enfants.

Futsal : le FC Ferrand orphelin de sa source d’inspiration

Le club nouméen a été fondé en 2003. Le nom choisi l’a été pour rendre hommage, de son vivant, à Ferrand Waneissi. L’ancien attaquant est décédé cette semaine, à 61 ans.