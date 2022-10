Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 18 octobre 2022

La province Sud sort le chéquier pour attirer des médecins

Ce mardi sera proposé à l'assemblée de la province un dispositif visant à lutter contre les déserts médicaux. La Maison Bleue espère convaincre au moins cinq médecins libéraux par an

Trois hommes en fuite après le braquage de La Coulée : "ils n'ont peur de rien"

Une équipe de malfaiteurs est en fuite après avoir menacé avec des fusils la pompiste de la station Mobil de La Coulée puis volé des cigarettes et de l'argent. Dans leur périple vers Saint-Louis, ils ont percuté une voiture. Le conducteur a été sérieusement blessé.

[GROS PLAN] Autoconsommation : le réseau public se réinvente

La production d'énergie renouvelable par les particuliers est en plein essor. Cette autoconsommation impose au réseau public de se repenser. Initialement conçu pour acheminer l'électricité des centrales thermiques vers les maisons, il s'ajuste pour absorber ce nouveau mode de production.

Faune, flore, qualité de l'eau... Quels sont les impacts de la barrière anti-requins ?

Une étude, datée du mois de mars, fait la lumière sur les répercussions de ce futur aménagement. Les effets de la barrière sur la biodiversité, le paysage ou même le risque d'accidents pourraient être importants, mais des mesures de réduction et de compensation devront les limiter.

Dix tonnes de déchets ramassés par Caledoclean sur la route du Grand Sud

L'association Caledoclean s'est lancée, la semaine dernière, dans une opération de nettoyage de la route du Grand Sud. Devant les importantes quantités de déchets, les militants n'ont finalement eu le temps de nettoyer qu'une partie de route située entre les cols de Mouirange et des Deux-Tétons.

Huit Calédoniens entre 20 et 27 ans ont signé lundi matin leur engagement.au sein de la Marine Nationale

Les recrues, encadrées par quatre instructeurs et par l'ensemble des marins de la base ont signé un contrat pour servir deux années en Calédonie. Ils y apprendront en particulier les rudiments de la navigation et du matelotage. D'après le commandant Guillaume Montanié, "ces nouveaux engagés vont avoir l'occasion de porter un message dans leur famille, leur tribu, leurs amis, notamment sur la place de la France dans cet axe indo-Pacifique".

Martin Ijezie, aviculteur à Lifou, remporte le prix Créadie à Paris

Le prix Créadie, est un rendez-vous annuel que l'Adie organise avec ses partenaires pour mettre en lumière les projets remarquables des entrepreneurs qu'elle accompagne. Martin Ijezie, sourd et muet, a conquis les membres du jury par sa jeunesse et sa persévérance. Fin 2021, il avait déjà remporté le prix " Jeune " du concours Créadie organisé en Nouvelle-Calédonie.

[FESTIVAL] "Les Événements, ce sont d'abord des histoires de couples et d'enfants"

Le film Andi-Marie-Claude, programmé au festival Ânûû-rû Âboro, plonge le spectateur dans l'intimité de la vie et du parcours de Marie-Claude Tjibaou. Une femme secrète et aimante, dont la force et la ténacité lui ont permis de surmonter les épreuves. Et de pardonner.

Les jeunes volleyeurs des Îles ont désigné leurs champions

Les meilleurs jeunes volleyeurs des Loyauté étaient réunis pour trois jours intenses, à Lifou. L'enjeu : connaître, pour chaque catégorie d'âge, le nom du champion 2022 dans les Îles, niveau où il convient de briller avant d'accéder à l'échelon territorial. Les finales ont eu lieu dimanche.

Ballon d'Or: Benzema entre au panthéon du foot, Putellas y reste

Karim Benzema dans la légende! Sacré Ballon d'Or après une saison de rêve, l'attaquant du Real Madrid est devenu lundi le premier Français depuis Zinédine Zidane en 1998 à atteindre cette consécration, que l'Espagnole Alexia Putellas a obtenue pour la deuxième année d'affilée.