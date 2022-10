Basket-ball : la Calédonie remporte la Melanesian Cup

Un beau sursaut d’orgueil. Après être passés à côté de leur rencontre face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée en phase de poule, les Calédoniens ont montré un tout autre visage en finale de la Melanesian Cup. Grâce à un excellent début de rencontre, notamment dans le sillage de Joan Delaunay-Belleville (meilleur marqueur de la rencontre avec 16 points), les Cagous, qui se sont appuyés sur une défense de zone solide (2-1-2), ont rapidement fait le trou, comptabilisant 16 points d’avance à la fin du 1er quart-temps (23-7) et 25 points d’avance à la mi-temps (47-22).

En seconde période, les Cagous n’ont pas baissé de rythme, alternant entre jeu placé et jeu rapide, grâce à la fougue des jeunes joueurs, une nouvelle fois omniprésents dans cette rencontre avec Ilalio Subiranas (6 points, 10 rebonds, 3 passes, 3 interceptions), Luther Puleoto (10 points, 4 rebonds, 2 interceptions, 2 contres) ou encore Ethaniel Fenuafanote (11 points, 6 rebonds).

La Calédonie s’impose finalement 84 à 67, pour décrocher la victoire finale. Une belle récompense après avoir déjà assuré la qualification pour les Jeux du Pacifique, qui auront lieu l’année prochaine aux Salomon.

Le bronze pour la sélection féminine

Chez les femmes, la compétition, qui avait démarré par deux défaites face à Fidji et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, s’est achevée par deux victoires face aux Salomon. Les joueuses de Pascale Wakanumune repartent ainsi de Fidji avec la médaille de bronze, grâce à leur succès dans la "petite" finale (54-28). Enola An Ah Tchung s’est une nouvelle fois montrée décisive avec 20 points inscrits (en plus de 2 rebonds, 1 passe et 7 interceptions).





Une troisième place qui pourrait permettre aux Calédoniennes de décrocher un billet pour les Salomon l’an prochain. Deux tickets seront en effet distribués par la Fiba Oceania.

Trois Calédoniens distingués

Avant les traditionnelles remises de médailles, la Fiba Oceania, organisatrice de l’événement, a dévoilé le "cinq majeur" de la compétition. Chez les femmes, la Calédonienne Adeline Souqué, pièce maîtresse de l’AS 6e Km, a été nommée. Chez les hommes, Raymond Weber et Joan Delaunay-Belleville, qui portent respectivement les couleurs de l’AS Dumbéa et de l’AS 6e Km, font également partie de l’équipe type.