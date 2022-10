Football : Hienghène battu, Tiga tenu en échec

Dans le cadre de la mise à jour du calendrier de la Super Ligue, la Commission fédérale d’organisation des compétitions de la Fédération calédonienne de football a programmé, en ce samedi 22 octobre, quatre rencontres de la Super Ligue. Trois concernaient le trio de tête et la quatrième tout aussi importante intéressait la lutte pour le maintien.

La grosse sensation est venue de Koné, sur la pelouse du stade Lucien-Yoshida, avec la nette victoire de l’AS Mont-Dore qui a infligé à Hienghène sa 3e défaite en championnat (3-1). À un peu plus de vingt-quatre heures avant son départ en Métropole dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France et tout comme une semaine plus tôt face à Wetr, Hienghène a présenté une équipe amputée de plusieurs titulaires, ceux qui sont toujours blessés. Le score était acquis à la pause.

Magenta en profite

En visite à Lifou pour y affronter Ne Drehu, Tiga n’a pas su saisir l’occasion de prendre un peu d’air en tête du championnat en se faisant tenir en échec (1-1).

Finalement la bonne affaire du jour est signée AS Magenta. En déplacement à Maré où l’attendait de pied ferme un Horizon Sport qui a un besoin urgent de points pour assurer son maintien, l’ASM s’en est sortie à son avantage (3-2). En ayant disputé deux matchs de plus que les deux premiers, Magenta est revenu à 1 longueur de Hienghène et à 3 de Tiga.

En bas de tableau, la rencontre des mal classés opposait l’AS Lössi (11e) à la JS Baco (12e). En s’imposant par 2 à 0, la jeune équipe de Lössi a fait un grand bond au classement en passant de la 11e à 7e place, enfonçant du coup son adversaire du jour un peu plus dans les profondeurs du classement d’où il lui sera difficile de s’en extraire.

Le classement

1. Tiga Sport 57 pts (16 matchs)

2. Hienghène Sport 55 pts (16m)

3. AS Magenta 54 pts (18m)

4. SC Ne Drehu 49 pts (18m)

5. AS Mont-Dore 44 pts (17m)

6. AS Kunié 39 pts (17m)

7. AS Lössi 35 pts (17m)

8. AS Wetr 34 pts (17m)

9. Qanono Sports 34 pts (16m)

10. Horizon Sport 33 pts (15m)

11. Dumbéa FC 32 pts (18m)

12. JS Baco 21 pts (18m)