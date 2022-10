Football : Hienghène ira à Saint-Quentin

Les joueurs de Hienghène, qualifiés du fait de leur victoire en finale de la Coupe de Calédonie (4-3 contre Tiga il y a deux semaines), affronteront l’Olympique Saint-Quentin.

Cette formation du département de l’Aisne (entre Paris et la Belgique) évolue au 4e niveau français. Elle est actuellement 13e du groupe B (mené par l’équipe réserve du FC Metz) du National 2, avec en six journées une victoire, trois nuls et deux défaites.

Dernier week-end d’octobre

De son côté, Hienghène est 2e du championnat calédonien, la Super Ligue, avec en quinze journées treize victoires et deux défaites, à un point du premier, Tiga.

Le match entre l’Olympique Saint-Quentin et Hienghène se déroulera dans une semaine en Métropole, sur le terrain du club picard.